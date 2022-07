Trending Video: शख्स का शौकिंग डांस देख बोले लोग- क्रिप्टो और एनएफटी में...

Funny Dance Video : भारतीय शादियों के तो आपके कई अजीबोगरीब डांस वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस विदेशी शादी के डांस का मजेदार वीडियो लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है।

आपको बता दें, शख्स के जोरदार डांस ने लोगों का दिल जीत लिया है, जिसे देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में एक और मजेदार एंगल है, जो इसके वायरल होने का एक अन्य कारण है।

दरअसल, इस वीडियो को एक मजेदार कैप्शन के साथ शेयर किया गया है, जिसे पढ़कर लोग इसके खूब मजे ले रहे हैं।

A person who lives a happy life bc he didnt meet crypto and NFTs😅pic.twitter.com/EWnOqNDFWw

— nftbadger (@nftbadger) July 26, 2022