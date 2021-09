Trial Result : Pfizer Corona Vaccine 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए सुरक्षित

नई दिल्ली। Pfizer और BioNTech ने कहा कि क्‍लीनिकल ट्रायल रिजल्‍ट (Clinical Trial Results) से पता चला है कि उनका कोरोना वैक्‍सीन (Corona Vaccine) पांच से 11 साल तक के बच्‍चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इससे बच्‍चों में इम्‍युनिटी बढ़ी (Increased Immunity) है। कंपनियों ने कहा कि वे जल्‍द ही वैक्‍सीन के लिए मंजूरी की मांग नियामक संस्‍था (Regulatory Body) के समक्ष करेंगे।

#UPDATE Pfizer and BioNTech on Monday said clinical trial results showed their coronavirus vaccine was "safe, well tolerated" and produced a "robust" immune response in children aged five to 11, adding that they would seek regulatory approval shortly pic.twitter.com/EiWGnI5Vni

— AFP News Agency (@AFP) September 20, 2021