Trick Controlling Anger: ऐसे मिनटों में छूमंतर हो जाएगा गुस्सा, फॉलों करें ये ट्रिक

This Trick will Help in Controlling Anger: गुस्सा आना स्वाभाविक है..पर जरा जरा सी बात पर तेज तेज चिल्लाने लगना या बेवजह हर वक्त गुस्सा आने से सेहत पर इसका सीधा असर पड़ता है। आज हम आपको गुस्से को कंट्रोल (Calm Anger) करने के कुछ उपाय (Simple Tips) बताने जा रहे हैं। इससे आपको अपना गुस्सा कंट्रोल (Control Anger) करने में मदद मिलेगी।

सबसे पहले तो जब आपको गुस्सा आये तो आप उल्टी गिनती गिनने लगाइए। इससे गुस्से को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना और दस से एक तक उल्टी गिनती करने से आपको स्वभाव और भाषा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

गुस्से को कंट्रोल (Control Anger) करने का दूसरा तरीका है टहलना। थोड़ा बहुत टहल कर आप अपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए चलते समय अपने कदमों पर ध्यान दें। मन को शांत करके गुस्से पर कंट्रोल रखें।

मेडिटेशन से भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल (Control Anger) कर सकते है। मेडिटेशन का अभ्यास करने से गुस्सा कम करने में मदद मिल सकती है । इस प्रकार के ध्यान में, मस्तिष्क मन को शांत करता है और इसे तीव्र आनंद की स्थिति में लाता है। इस तरह, गुस्से को कम करने के लिए ध्यान लगाकर, व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख सकता है।

वास्तव में, धीमी, गहरी साँस लेने से क्रोध को नियंत्रण में किया जा सकता है । इसके लिए बेहतर होगा कि आप काउंटिंग करते हुए गहरी सांस लें, इससे गुस्से को शांत (Control Anger) करने में बहुत मदद मिलती है ।

इसके अलावा म्यूजिक भी काफी हद तक गुस्से को कंट्रोल (Control Anger) करने में मददगार साबित हो सकता है।। म्यूजिक या अपना पंसदीदा गाना सुनने से गुस्से को स्वयं पर हावी होने से रोका जा सकता है। म्यूजिक थेरेपी मन में पनपनें वाले नकारात्मक विचारों को रोकता है और मन को शांत करता है।

कुछ न कहने और चुप रहने से गुस्सा कम होता है। लोगों का मानना है कि इस विकल्प के इस्तेमाल से गुस्से को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। क्रोध आने पर खुद को शांत रखें, और कुछ समय के लिए बोलने से बचें। यह आपको दूसरे को सुनने और उनकी बात को समझने का समय देगा । इसके अतिरिक्त, यह क्रोध को नियंत्रित करता है और बेहतर और स्पष्ट प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है।

रात को अच्छी नींद लेना गुस्सा कम करने का एक अच्छा तरीका है। हृदय रोगियों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार, पर्याप्त नींद नहीं मिलने पर लोगो को गुस्सा आता है। इस वजह से, यह कहना सही है कि अपर्याप्त नींद के कारण लोग अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं।