Triumph Speed Triple 1200 RX : ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 RX पावर बाइक लॉन्च , जानें स्पीड गियर और कीमत

Triumph Speed Triple 1200 RX : ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स की स्पीड ट्रिपल 1200 RX पावर बाइक लॉन्च भारत में लॉन्च हो गई है। वहीं कीमत की बात करे तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹ 23.07 लाख है। यह बाइक लीटर-क्लास नेकेड बाइक स्टैंडर्ड स्पीड ट्रिपल पर आधारित है, जिसमें स्पोर्टी डिज़ाइन, आक्रामक एर्गोनॉमिक्स और उन्नत हार्डवेयर हैं, जबकि इसके मूल में वही ट्रिपल-सिलेंडर पावर यूनिट बरकरार है।

इस पावर बाइक की दुनिया भर में 1,200 यूनिट्स ही उपलब्ध हैं और यह केवल एक वेरिएंट में उपलब्ध है।

इंजन

ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 RX पावर बाइक में 1,163cc इनलाइन-3, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 10,750rpm पर 183hp की पावर और 8,750rpm पर 128Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

6-स्पीड गियरबॉक्स

इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। RX वेरिएंट को एक खास Akrapovic एग्जॉस्ट भी मिला है, जो कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना है।

वजन

हालांकि, इससे बाइक के कुल वजन में कोई कमी नहीं आई है। इसका कर्ब वेट 199 किलोग्राम है, जो इसे अपनी कैटेगरी की सबसे हल्की बाइक्स में शामिल करता है।

ग्राफ़िक्स

यह डुअल-टोन ट्रायम्फ परफॉर्मेंस येलो और ग्रेनाइट पेंट जॉब के साथ RX ग्राफ़िक्स में उपलब्ध है।

अलॉय व्हील्स

स्पीड ट्रिपल में 17-इंच के अलॉय व्हील्स हैं जिन पर पिरेली डियाब्लो सुपरकोर्सा SP V3 टायर लगे हैं। इनमें आगे की तरफ ब्रेम्बो स्टाइलमा मोनोब्लॉक कैलिपर्स के साथ द्विन 320 मिमी फ्रंट डिस्क और पीछे की तरफ 2-पॉट ब्रेम्बो कैलिपर के साथ 220 मिमी डिस्क लगे हैं।