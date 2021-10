जब Drugs Case में NCB ने कसा शाहरुख के बेटे पर शिकंजा, तो ट्रोलर्स ने जया बच्चन को सुनाई खरी-खोटी...

Drugs Case: एनसीबी ने शनिवार को मुंबई से गोवा जा रही एक शिप पर ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि एनसीबी (NCB) की टीम ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे का नाम भी शामिल है।

इसी के बाद से ट्विटर पर #JayaBachchan ट्रेंड करने लगा है।और लोग जया बच्चन (Jaya Bachchan) को ट्रोल कर रहें हैं। अब आप सोच रहें होंगे आखिर ऐसा क्यों ? तो हम आपको बता दे सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद ड्रग्स केस सामने आया था।

जिसके बाद भाजपा सांसद रवि किशन (Ravi Kishan) ने ड्रग्स और बॉलीवुड कनेक्शन को लेकर लोकसभा में मुद्दा उठाया था। जिसके बाद जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने रवि किशन (Ravi Kishan) का नाम लिए बगैर कहा था, बॉलीवुड से जुड़े कुछ लोगों को उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए, जिससे उनका पेट भरता है।

सोशल मीडिया (social media) यूजर्स जया बच्चन (Ravi Kishan) के इसी बयान का हवाला देते हुए अब उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि तब उन्होंने रवि किशन (Ravi Kishan) को जो जवाब दिया था, अब शाहरुख के बेटे के मामले पर वे क्या कहना चाहेंगी।

New syllabus added in byjus classes

English : How to have rave parties?

Hindi :जया बच्चन जी थाली में छेद किसने किया?

Maths : 30gramChras + 25 MDMA tablets + 10gram MD drugs + 20gramcockaine =?

Science : What is narcotics or non narcotics drugs?#aryankhan #byjus #ShahRukhKhan pic.twitter.com/j3U8QqaWZx

— MASHUP24 (@MASHUP241) October 3, 2021