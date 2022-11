Trouble : Facebook डाउन, पेज नहीं हो रहा है लोड, नौ नवंबर को 11 हजार कर्मचारियों की हुई थी छंटनी

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook के डाउन होने की खबर है। Facebook का डेस्कटॉप वर्जन (Desktop Version)भारत में काम नहीं कर रहा है। यूजर्स को ब्लैंक स्क्रीन मिल रही है। आउटेज को ट्रैक करने वाली साइट डाउनडिटेक्टर (Downdetector) ने भी Facebook के डाउन होने की पुष्टि की है।

Downdetector के मुताबिक फेसबुक में आज यानी 10 नवंबर की सुबह 9 बजे से दिक्कत आ रही है। खबर लिखे जाने तक Downdetector पर 47 यूजर्स ने शिकायत की है। सबसे ज्यादा सर्वर डाउन (Server Down)को लेकर शिकायत की गई है। इसके अलावा मोबाइल वर्जन में यूजर्स को कोई दिक्कत नहीं आ रही है।

Who did this from Facebook? #Facebooklayoff pic.twitter.com/Zo9lQ5XGRX

Facebook ads manager server down across India😐

फेसबुक (Facebook) के अलावा फेसबुक एड मैनेजर (Facebook Ad Manager) के भी ठप होने की खबर है। कई यूजर्स ने ट्वीट करके कहा है कि यह मेटा में बड़े पैमाने पर हुई छंटनी का असर है। बता दें कि मेटा ने इसी हफ्ते 11,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। ट्विटर में भी छंटनी के बाद सर्विसेज डाउन हुई थीं।

Facebook down or not working, you’re not alonehttps://t.co/yMtybwPmQ0 pic.twitter.com/fgfqJcL331

— Newsly (@TNewsly) November 10, 2022