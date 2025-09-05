ट्रंप ने हाई-प्रोफाइल डिनर में टेक कंपनियों के प्रमुखों से पूछा- अमेरिका में कितना निवेश करोगे? ये मिला जवाब

Trump has dinner with tech company chiefs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिकी टेक कंपनियों पर दूसरे देशों ज्यादा उत्पादन न करने का दबाव बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये कंपनियां अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। इस रणनीति के तहत ट्रंप ने ने व्हाइट हाउस में टेक कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक हाई-प्रोफाइल डिनर किया। इस डिनर के दौरान ट्रंप ने सभी से पूछा कि वह देश में कितना निवेश करेंगे।
Trump has dinner with tech company chiefs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिकी टेक कंपनियों पर दूसरे देशों ज्यादा उत्पादन न करने का दबाव बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये कंपनियां अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। इस रणनीति के तहत ट्रंप ने ने व्हाइट हाउस में टेक कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक हाई-प्रोफाइल डिनर किया। इस डिनर के दौरान ट्रंप ने सभी से पूछा कि वह देश में कितना निवेश करेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप के हाई-प्रोफाइल डिनर में Apple के सीईओ टिम कुक, Meta प्रमुख मार्क जुकरबर्ग, OpenAI के सैम ऑल्टमैन, Google सीईओ सुंदर पिचाई और Microsoft सीईओ सत्या नडेला शामिल हुए। इस दौरान ट्रंप ने एप्पल सीईओ टिम कुक से पूछा, “टिम, आप अमेरिका में कितने पैसे निवेश करने जा रहे हैं? मुझे पता है यह बहुत बड़ी रकम है। आप पहले कहीं और थे, अब आप बड़े पैमाने पर घर लौट रहे हैं। कितना निवेश होगा?”
अमेरिकी राष्ट्रपति के सवाल पर कुक ने जवाब दिया- “600 अरब डॉलर।” साथ उन्होंने आगे कहा, “मैं आपको (राष्ट्रपति) धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसा माहौल बनाया जिससे हम अमेरिका में बड़ा निवेश कर सकें। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और नवाचार पर ध्यान को दर्शाता है।” इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर कुक पर भारत में उत्पादन पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, “मैंने टिम कुक से कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अब तुम यहां 500 अरब डॉलर का निवेश करने आ रहे हो, लेकिन सुन रहा हूं कि तुम भारत में भी निर्माण कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में बनाओ।”
डिनर के समय ट्रंप ने अन्य कंपनियों के प्रमुखों से भी पूछा कि वह अमेरिका में कितना निवेश करेंगे? इस पर मेटा प्रमुख जुकरबर्ग ने कहा, “600 अरब डॉलर।” गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने जवाब दिया, “हम 100 अरब डॉलर से ऊपर हैं। अगले दो वर्षों में यह 250 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।” माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख सत्या नडेला ने कहा, “इस साल अमेरिका में हम करीब 75 से 80 अरब डॉलर निवेश करेंगे।” इस पर ट्रंप ने खुशी जताते हुए कहा, “बहुत बढ़िया, हम आप पर गर्व करते हैं। बहुत सारी नौकरियां आएंगी।”