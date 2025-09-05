ट्रंप को होने लगा गलती का एहसास! बोले- ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया

Trump started regretting losing India: भारत और चीन की बढ़ती करीबियों को देखते हुए अमेरिका की बेचैनी साफ देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान में यह बात साफ झलकती है। दरअसल, ट्रंप ने कहा है कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे, सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है।!”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक नई पोस्ट में कहा, “ऐसा लग रहा है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है।” ट्रंप ने शुक्रवार, 5 सितंबर की सुबह तीनों देशों के नेताओं की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “उनका भविष्य एक साथ लंबा और समृद्ध हो!” चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस सप्ताह की शुरुआत में तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था।

भारत, चीन और रूस के तीनों नेताओं ने अपने-अपने देशों के बीच संबंधों पर गर्मजोशी से बात की। इस समय तीनों देश यूक्रेन के विरुद्ध रूसी युद्ध और व्यापार जैसे मुद्दों पर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। मोदी ने हाल ही में हुए संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने के ट्रंप के दावों पर भी नाराजगी जताई है।

ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूसी तेल की खरीद से संबंधित भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इससे पहले भी अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत मनमाना टैरिफ थोपा था। जिसके बाद भारत ने दूसरे देशों का रुख करने का फैसला किया और इन देशों में अपने व्यापार संबंध पहले से ज्यादा मजबूत करने में जुटा है।