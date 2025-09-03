चीन में अमेरिकी दुश्मन को एक साथ देख ट्रंप की बढ़ी टेंशन, राष्ट्रपति शी को देने लगे इस बात की दुहाई

  1. हिन्दी समाचार
World News: चीन के त्येनजिन में हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की उच्च स्तरीय शिखर बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में भारत, रूस समेत कई बड़े देशों ने हिस्सा लिया। वहीं, बैठक के बाद मेजबान ने बुधवार को द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ अपनी जीत की 80वीं वर्षगांठ पर एक भव्य सैन्य परेड आयोजित की। चीन ने इस परेड के माध्यम से अपनी आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान अमेरिका के कई कट्टर दुश्मन देशों के नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जिसको देखकर अमेरिका की टेंशन बढ़ने लगी है।

दरअसल, चीन की इस भव्य सैन्य परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन जैसे अमेरिका के कट्टर दुश्मनों की मौजूद रहे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी चीन की इस परेड में भाग लिया। हालांकि, भारत की ओर से कोई भी इसका हिस्सा नहीं बना। चीन में अपने अमेरिकी दुश्मनों को एक साथ देखकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट साफ देखने को मिली है। ट्रंप अब चीन के लिए जापान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की शहादत की दुहाई दे रहे हैं।

ट्रंप ने शी जिनपिंग के नाम लिखा संदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के नाम एक संदेश जारी किया है। उन्होंने लिखा, “सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस अपार समर्थन और “रक्त” का ज़िक्र करेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को एक बेहद अमित्र विदेशी आक्रमणकारी से आज़ादी दिलाने में दिया था। चीन की विजय और गौरव की खोज में कई अमेरिकी शहीद हुए। मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनके साहस और बलिदान के लिए उचित सम्मान और याद दिया जाएगा! राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के अद्भुत लोगों के लिए यह एक महान और स्थायी उत्सव का दिन हो। कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ दें, क्योंकि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प”

