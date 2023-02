Turkey Syria Earthquake: तुर्की और सीरिया में भूकंप ने मचाई तबाही, 50 से ज्यादा लोगों की मौत

दक्षिण-पूर्वी तुर्की में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप ने जमकर तबाही मचाई है। जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जबकि कई इमारतों में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है सीरिया में भी भूकंप तबाही मचा के रखा है जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई|

Horrific news of tonight’s earthquake in #Turkey & northern #Syria — the damage looks extensive.

The epicenter region is home to millions of refugees and IDPs, many of whom live in tents & makeshift structures. This is the absolute nightmare scenario for them. And it’s winter. pic.twitter.com/oACzWYtWb2

— Charles Lister (@Charles_Lister) February 6, 2023