Turkiye Earthquake : भूकंप से तुर्किये तबाह, भारत ने की मदद की पेशकश,मुश्किल घड़ी में पुराने दुश्मन देशों का भी मिला सहारा

नई दिल्ली। तुर्किये में भीषण भूकंप ने 1000 से अधिक लोग जान गवां चुके हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने तुर्किये को हर संभव मदद की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में जान-माल के भारी नुकसान पर शोक व्यक्त किया है और कहा है कि भारत तुर्किये के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। भारत की तरह ही अमेरिका, रूस, जर्मनी आदि देशों ने भी तुर्किये को मदद भेजने की बात कही है।

Anguished by the loss of lives and damage of property due to the Earthquake in Turkey. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. India stands in solidarity with the people of Turkey and is ready to offer all possible assistance to cope with this tragedy. https://t.co/vYYJWiEjDQ

पीएम मोदी के आदेश पर भारत तुर्की को तुरंत मदद भेज रहा है। भारत ने NDRF की रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम और दवाईयां तुरंत तुर्की भेजने का ऐलान किया है।

भूकंप को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन के एक ट्वीट के जवाब में पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘तुर्की में भूकंप के कारण जान-माल के नुकसान से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आशा करता हूं कि घायलों की सेहत में जल्द सुधार आए। भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। ‘

Deeply distressed by the loss of lives and damage in the earthquake in Türkiye.

Have conveyed to FM @MevlutCavusoglu our condolences and support at this difficult time. https://t.co/5CTIPqFK4X

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 6, 2023