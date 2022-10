TVS कंपनी बाजार में लॉन्च कर दिया TVS Raider 125 अपडेटेड वर्जन, जानें क्या है फीचर्स

नई दिल्ली: दिवाली के समय लोग अक्सर नई गाड़ियों की खरीदारी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी नई चीज खरीदना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इसी सब को ध्यान में रखकर कंपनियां नई-नई कारें मार्केट में लॉन्च कर रही है। यह ग्राहको को लुभाने का यह बेहद ही अच्छा अवसर है।

बताया जा रहा है कि टीवीएस मोटर्स ने TVS Raider 125 अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया। बाइक में 17 इंच के अलॉय व्हील, टेलिस्कोपिक फोर्क्स, मोनोशॉक, पेटल-टाइप डिस्क अप फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। नए जमाने की टेक्नोलॉजी के साथ रेडर को जोड़ा गया है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, मैसेज नोटिफिकेशन और म्यूजिक कंट्रोल की सुविधा मिलेगी। जबकि 5 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसे स्मार्टफोन के साथ पेयर किया जा सकता है। टीवीएस रेडर 125 में 10-लीटर फ्यूल टैंक मिलेगा। कंपनी इसमें काफी शानदारी फीचर्स दिया है जो लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है।

