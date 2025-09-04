  1. हिन्दी समाचार
  TVS NTorq 150 :  टीवीएस का Sporty स्कूटर एनटॉर्क 150 लॉन्च , जानें एडवांस फीचर्स के साथ खासियत

TVS NTorq 150 :  टीवीएस का Sporty स्कूटर एनटॉर्क 150 लॉन्च , जानें एडवांस फीचर्स के साथ खासियत

TVS मोटर कंपनी आज भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्कूटर TVS NTorq 150 लॉन्च कर दिया है। कीमत की बात करें तो Sporty स्कूटर एनटॉर्क 150 1.19 लाख रुपये से 1.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- TVS Ntorq 150 : टीवीएस एनटॉर्क 150 त्योहारी सीजन में हो सकता है लॉन्च , जानें खासियत और इंजन
