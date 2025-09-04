TVS NTorq 150 :  टीवीएस का Sporty स्कूटर एनटॉर्क 150 लॉन्च , जानें एडवांस फीचर्स के साथ खासियत

TVS NTorq 150 : TVS मोटर कंपनी आज भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्कूटर TVS NTorq 150 लॉन्च कर दिया है। कीमत की बात करें तो Sporty स्कूटर एनटॉर्क 150 1.19 लाख रुपये से 1.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। वहीं दमदारी की बात करें तो इसमें 149.7 सीसी, एयर-कूल्ड O3CTech इंजन है जो 13.2 बीएचपी और 14.2 एनएम का टार्क पैदा करता है।

स्पीड़

इसकी अधिकतम गति 104 किमी प्रति घंटा है और यह 0-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार केवल 6.3 सेकंड में पकड़ लेती है।

सुरक्षा

सुरक्षा को भी एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रैश और चोरी अलर्ट, इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग और फॉलो-मी हेडलैंप के साथ एक पायदान ऊपर ले जाया गया है। नए Ntorq 150 में क्वाड-LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एरो विंगलेट्स, नेकेड हैंडलबार, और प्रीमियम स्विचगियर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें एक 5-इंच का TFT डिस्प्ले भी है, जिसे 4-वे नेविगेशन स्विच से कंट्रोल किया जा सकता है।

कलर

कलर की बात करें तो नाइट्रो ग्रीन नई NTorq 150 का लॉन्च शेड है।

वेरिएंट्स

कंपनी ने इसे दो वेरिएंट्स में पेश किया है TVS Ntorq 150 और TVS Ntorq 150 TFT क्लस्टर वर्जन। यानी अब ग्राहकों के पास टेक्नोलॉजी और बजट के हिसाब से चुनाव का विकल्प मौजूद है।