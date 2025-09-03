Twin blasts in Pakistan : बलूचिस्तान में दोहरे धमाके ,  क्वेटा और बन्नू में 26 लोगों की मौत

Twin blasts in Pakistan : पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में मंगलवार को एक आत्मघाती हमलावर (suicide bomber) ने एक राजनीतिक रैली पर हमला किया, जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विस्फोट एक स्टेडियम की पार्किंग में हुआ, जहां सैकड़ों बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (BNP) के सदस्य इकट्ठा हुए थे। खबरों के अनुसार, विस्फोट में कम से कम 18 लोग घायल हो गए।

खबरों के अनुसार, यह रैली पूर्व प्रांतीय मुख्यमंत्री और प्रमुख राष्ट्रवादी नेता सरदार अताउल्लाह मेंगल की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित की गई थी। शफात ने यह भी पुष्टि की कि उनके बेटे, बीएनपी नेता सरदार अख्तर मेंगल, इस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। उन्होंने आगे बताया कि हमले में लगभग 30 अन्य लोग घायल हुए हैं। शफात ने कहा, “विस्फोट पार्किंग क्षेत्र में उस समय हुआ जब लोग रैली से निकल रहे थे।”

पुलिस ने विस्फोट की जाँच शुरू कर दी है, जिसके बारे में उन्हें संदेह है कि यह एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किया गया था। पुलिस अधिकारी अतहर रशीद ने हमले की प्रकृति की पुष्टि की और कहा कि अधिकारी सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं।

बीएनपी बलूच जातीय समुदाय के सदस्यों के कल्याण के लिए अधिक अधिकारों और आर्थिक निवेश की मांग करते हुए एक मंच पर अभियान चलाती है। पार्टी प्रमुख अख्तर मेंगल, क्वेटा रैली में भाषण देकर निकल ही रहे थे कि तभी हमला हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे “सुरक्षित” हैं।

2014 से चीन ने अपनी वन बेल्ट वन रोड पहल से जुड़ी बलूचिस्तान में सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण में महत्वपूर्ण निवेश किया है।

हालाँकि, कई बलूचों का कहना है कि इसका लाभ केवल बाहरी लोगों को ही मिला है।

पाकिस्तानी सेना एक दशक से अधिक समय से इस प्रांत में उग्रवाद से जूझ रही है और 2024 में इस क्षेत्र में हिंसा में तीव्र वृद्धि देखी गई, जिसमें 782 लोग मारे गए।