Twitter मालिक एलन मस्क बोले- शिकायत करते रहो, ब्लू टिक के लिए तो पैसे देने होंगे

नई दिल्ली। Twitter पर ब्लू टिक यानी वैरिफाइड अकाउंट्स के लिए यूजर को अब हर महीने 8 डॉलर (करीब 660 रुपए) देने होंगे। यह चार्ज सभी देशों में अलग-अलग होगा। 27 अक्टूबर को Twitter खरीदने के पांच दिन बाद मंगलवार रात को एलन मस्क ने इसका ऐलान किया। हालांकि, उन्होंने इसका संकेत दो दिन पहले ही दे दिया था, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मस्क 20 डॉलर (करीब 1,600 रुपए) वसूल सकते हैं।

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022