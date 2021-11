Congress-SP में ट्वीटर जंग : काजू भुने प्लेट में, मिनरल वॉटर गिलास में, उतरा है नकली समाजवाद योगी आवास में

यूपी विधानसभा चुनाव (UP assembly elections) को देखते हुए कांग्रेस पार्टी Congress Party व समाजवादी पार्टी Samajwadi Party में ट्वीटर वार तेज हो गया है। जहां एक तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Former UP Chief Minister Akhilesh Yadav) ने बीते शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो कांग्रेस है, वही भाजपा (BJP) है। जो भाजपा (BJP) है, वही कांग्रेस (Congress) है।