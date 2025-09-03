Two Indian students died in Britain : ब्रिटेन में कार दुर्घटना में दो भारतीय छात्रों की मौत, गणेश विसर्जन से लौटते हुआ हादसा

  1. हिन्दी समाचार
 तेलंगाना के हैदराबाद निवासी दो भारतीय छात्रों की सोमवार सुबह ब्रिटेन के एसेक्स में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई और पाँच अन्य घायल हो गए।  

By अनूप कुमार 
Two Indian students died in Britain :  तेलंगाना के हैदराबाद निवासी दो भारतीय छात्रों की सोमवार सुबह ब्रिटेन के एसेक्स में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई और पाँच अन्य घायल हो गए।  खबरों के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह करीब 4.15 बजे रेले स्पर गोल चक्कर पर उस समय हुई जब हैदराबाद निवासी नौ भारतीय छात्रों का एक समूह गणेश प्रतिमा विसर्जन समारोह के बाद दो कारों में लौट रहा था।

खबरों के अनुसार, एसेक्स पुलिस ने पुष्टि की है कि 23 और 24 साल के दोनों ड्राइवरों को खतरनाक ड्राइविंग से मौत और गंभीर चोट पहुँचाने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि वे एक ही छात्र समूह के सदस्य थे और अभी भी हिरासत में हैं।

मृतकों की पहचान नादरगुल निवासी 23 वर्षीय चैतन्य तार्रे (जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई) और बोडुप्पल निवासी 21 वर्षीय ऋषितेजा रापू (जिनकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई) के रूप में हुई। दोनों इस साल की शुरुआत में उच्च शिक्षा के लिए यूनाइटेड किंगडम चले गए थे।

