Jammu-Kashmir में एलईटी के दो आतंकवादी ढेर, एक आतंकी था पूर्व पत्रकार

जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में बुधवार को सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर मुठभेड़ (Srinagar Encounter) में सुरक्षाबलों (Security Forces) ने दो आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान आतंकियों के पास हथियार और गोला-बारूद बरामद (Ammunition Recovered) किया गया है। साथ ही कुछ आपत्तिजनक सामग्री (Objectionable Material) भी मिली है। जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu and Kashmir Police)ने बताया कि श्रीनगर शहर के रैनावाड़ी इलाके (Rainawari Area) में बुधवार को सुरक्षाबलों (Security Forces) के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के दो आतंकवादी मारे गए।