दो नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से मौत-यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सीधी-सीधी है हत्या...मध्य प्रदेश की घटना पर बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस घटना की न्यूज को शेयर किया है। साथ ही लिखा, इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दो नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से मौत-यह कोई दुर्घटना नहीं, यह सीधी-सीधी हत्या है। यह घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर भी रूह कांप जाए।
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में दो नवजात शिशुओं की मौत के मामले ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। आरोप है कि, दोनों नवजात शिशु एनआईसीयू वार्ड में भर्ती थे जिन्हें चूहों ने काट लिया था, जिसके कारण उनकी जान चली गयी। अब इस मामले में कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि, हेल्थ सेक्टर को जानबूझकर प्राइवेट हाथों में सौंपा गया-जहां इलाज अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है, और गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल अब जीवनदायी नहीं, मौत के अड्डे बन चुके हैं।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस घटना की न्यूज को शेयर किया है। साथ ही लिखा, इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दो नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से मौत-यह कोई दुर्घटना नहीं, यह सीधी-सीधी हत्या है। यह घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर भी रूह कांप जाए। एक मां की गोद से उसका बच्चा छिन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हेल्थ सेक्टर को जानबूझकर प्राइवेट हाथों में सौंपा गया-जहां इलाज अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है, और गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल अब जीवनदायी नहीं, मौत के अड्डे बन चुके हैं।
इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दो नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से मौत – यह कोई दुर्घटना नहीं, यह सीधी-सीधी हत्या है। यह घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर भी रूह कांप जाए।
एक मां की गोद से उसका बच्चा छिन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार… pic.twitter.com/4u1IBzobay
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 4, 2025
पढ़ें :- Bihar Bandh 4 Sept: एनडीए ने पीएम मोदी और उनकी मां के अपमान पर 4 सितंबर को बुलाया 'बिहार बंद', महिलाएं खोलेंगी मोर्चा
उन्होंने आगे लिखा, प्रशासन हर बार की तरह कहता है- “जांच होगी”-लेकिन सवाल यह है-जब आप नवजात बच्चों की सुरक्षा तक नहीं कर सकते, तो सरकार चलाने का क्या हक़ है? PM मोदी और MP के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों से स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया है-और अब मां की गोद से बच्चे तक छिनने लगा है। मोदी जी, यह आवाज़ उन लाखों मां-बाप की तरफ से उठ रही है जो आज सरकारी लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। क्या जवाब देंगे? हम चुप नहीं रहेंगे। ये लड़ाई हर गरीब, हर परिवार, हर बच्चे के हक़ की है।