जम्मू-कश्मीर में आतंक के खिलाफ मुहिम जारी, कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने मार गिराए दो टेररिस्ट

Two terrorists killed in Kupwara: जम्मू-कश्मीर में आतंक के खात्मे को लेकर सुरक्षाबलों की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम दिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। इसकी जानकारी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए दी है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘कुपवाड़ा पुलिस द्वारा दी गई एक विशेष जानकारी के आधार पर, मच्छल सेक्टर में एक मुठभेड़ शुरू हो गई है, जिसमें अब तक दो आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन चल रहा है।’ इससे पहले श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने लिखा, ‘भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा 26 अक्टूबर को चलाये गये एक संयुक्त अभियान में कुपवाड़ा सेक्टर में एनओसी पर सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया।’ इसके साथ ही अभियान जारी होने की बात कही गयी।

Based on a specific information provided by Kupwara Police, an #encounter has started in Machhal sector in which two #terrorists have been killed so far. Operation underway. Further details shall follow.@JmuKmrPolice

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) October 26, 2023