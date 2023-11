U19 Asia Cup Indian Team Announced: अंडर-19 एशिया कप टीम में लखनऊ के नमन तिवारी का चयन, यूपी के तीन युवाओं को मिला मौका

U19 Asia Cup Indian Team Announced: अंडर-19 एशिया कप 2023 की शुरुआत 8 दिसंबर से होने वाली है और टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 17 दिसंबर, रविवार को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। जिसमें टीम की कप्तान पंजाब के स्टार खिलाड़ी उदय सहारण को सौंपी गई। वहीं, लखनऊ के उभरते खिलाड़ी नमन तिवारी (Naman Tiwari) भी इस टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। इसके अलावा यूपी से आने वाले आदर्श सिंह (Adarsh Singh) और मोहम्मद अमान (स्टैंडबाय प्लेयर्स) को टीम में शामिल किया गया है।

अंडर-19 के एशिया कप 2023 का आयोजन दुबई में किया जाना है। इस टूर्नामेंट में भारत समेत सात टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, जापान, यूएई और श्रीलंका की अंडर-19 टीम्स भी खेलने वाली हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 8 दिसंबर से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 17 दिसंबर, रविवार को खेला जाएगा। अंडर-19 एशिया कप 2023 के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में अर्शीन कुलर्णी, आदर्श सिंह, रुद्र पटेल, सचिन, प्रियांशू मोलिया, मुशीर खान, उदय सहारण (कप्तान), अरवेल्ली अवनीश राव, सौम्य कुमार, मुरगन अभिषेक, इन्नेश महाजन, धानुष गोवाड, अराध्या शुक्ला, नमम तिवारी, राज लिंबानी का नाम शामिल है।

The team that will represent India in the ACC Men’s U19 Asia Cup has just been revealed! 🙌🏻🏏

Congrats to Naman Tiwari, Adrash Singh, and Mohd. Amaan for earning a seat on the team and stand-bye. Warmest regards for their next voyage. ✨😍#UPCA pic.twitter.com/Aa9maSRcce

