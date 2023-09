Udhayanidhi Statement: ‘सनातन धर्म को खत्म करना हमारा पहला काम’, तमिलनाडु सीएम के बेटे के बिगड़े बोल

Udhayanidhi Stalin Statement On Sanatana Dharma: तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) ने सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। चेन्नई में एक सम्मेलन आयोजित सनातनम (सनातन धर्म) उन्मूलन सम्मेलन में उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की. साथ ही इसे पूरी तरह मिटाने की बात कही। अब उनके बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन (Tamil Nadu Progressive Writers Association) ने शनिवार (2 अगस्त) को चेन्नई में सनातनम (सनातन धर्म) उन्मूलन सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन को ‘सनातन धर्म का विरोध’ करने के बजाय ‘सनातन धर्म का उन्मूलन’ कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं।

तमिलनाडु के मंत्री ने आगे कहा कि कुछ चीजें हैं, जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं, जिनका हम विरोध नहीं कर सकते। हमें उन्हें खत्म करना है। सनातनम भी ऐसा ही है। सनातनम का विरोध नहीं, बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है।”

Udhayanidhi Stalin, son of Tamilnadu CM MK Stalin, and a minister in the DMK Govt, has linked Sanatana Dharma to malaria and dengue… He is of the opinion that it must be eradicated and not merely opposed. In short, he is calling for genocide of 80% population of Bharat, who… pic.twitter.com/4G8TmdheFo

— Amit Malviya (@amitmalviya) September 2, 2023