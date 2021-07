नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन (UGC) ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए नया एकेडमिक कैलेंडर व गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते इस वर्ष एकेडमिक सेशन भी लेट हो गया है। परीक्षा भी समय से नहीं हो सकी है। आयोग ने पूरे सेशन को रेगुलेट करने के लिए सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

