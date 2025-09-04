Ukrainian President Zelensky France Visit  : यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जंग के बीच पहुंचे फ्रांस

रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जंग जारी है। पूरी दुनिया के नेता जंग को समाप्त करने करने की और शांति स्थापित करने के प्रयासो में जुटे हुए है। ताजा हालातों के बीच जंग के बीच फ्रांस पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की फ्रांस पहुंच गए है। खबरों के अनुसार, इस दौरान जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अहम बैठक की है। बैठक को लेकर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट कर कहा, ”हम यूक्रेन के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी को वास्तविक रूप दे रहे हैं और अपने यूक्रेनी रक्षा बलों के लिए समर्थन सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं सभी को उनकी भागीदारी और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।”

फ्रांस पहले ही यूक्रेन को हर तरह की मदद का भरोसा दे चुका है। रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के किए जा रहे प्रयासों के बीच पिछले कई महीनों से यूरोपीय देश यूक्रेन को समर्थन देने के मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर दोनों ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन को दी जाने वाली किसी भी सैन्य सुरक्षा गारंटी में अमेरिका की भागीदारी अनिवार्य है।

इस बीच यहां यह भी बता दें कि, हाल ही में जेलेंस्की ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि रूस युद्ध विराम के लिए ‘ज्यादा इच्छुक’ लग रहा है। उन्होंने कहा था कि संभावित समझौते को लेकर यूक्रेन और अमेरिका को मॉस्को के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा था, “यूक्रेन निश्चित रूप से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। हम सभी को एक स्थायी और विश्वसनीय शांति की जरूरत है। रूस को उस युद्ध को समाप्त करना होगा जो उसने खुद शुरू किया है।”