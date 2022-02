Union Budget 2022: विदेश यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में e-passport शुरू किए जाएंगे,जानिए क्या होगी खासियत

Union Budget 2022: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। ये मोदी सरकार का दसवां और वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा। बहुप्रतीक्षित बजट में विदेश यात्रा को सुगम बनाने के लिए बड़ी घोषणा हुई है।

Union Cabinet approves the #Budget2022; Finance Minister @nsitharaman will present the #UnionBudget 2022-23 shortly.

Watch LIVE on #SansadTV: https://t.co/jp85gkOKDp pic.twitter.com/L9eSoycfSR

— SansadTV (@sansad_tv) February 1, 2022