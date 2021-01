नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री निशंक ने वेबिनार के जरिए आईआईटी में प्रवेश के लिए जरूरी योग्यता और नियमों के बारे में भी जानकारी दी। 3 जुलाई 2021 को इसकी तारीख सुनिश्चित की गई है।

Announcing the eligibility criteria for admission in #IITs & the date of #JEE Advanced. @SanjayDhotreMP @EduMinOfIndia @mygovindia @PIB_India @MIB_India @DDNewslive https://t.co/Pkuc1kbTuQ

परीक्षा तारीख की घोषणा के साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि आईआईटी में प्रवेश के लिए 75 फीसदी अंकों की अनिवार्यता संबंधी शर्त को भी इस बार हटा लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल परीक्षा का आयोजन आईआईटी खड़गपुर द्वारा किया जाएगा।

Dear Students,

I will be announcing the eligibility criteria for admission in #IITs & the date of #JEE Advanced today at 6PM. pic.twitter.com/qECJ1FSPxe

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) January 7, 2021