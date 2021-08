Chandigarh Administrator में बदलाव की आशंका निराधार, यह केवल अफवाह : Home Ministry

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ प्रशासक (Chandigarh Administrator) की जिम्मेदारी से हटाने का कोई फैसला नहीं किया गया है। न ही ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस संबंध में सुखबीर सिंह बादल के ट्वीट में व्यक्त की गई आशंका निराधार बताया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) ने यह मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के समक्ष नहीं उठाया है।

Have conveyed to the HM that there is no reason to appoint a full-fledged administrator for the UT from outside Punjab. Till the UT is not transferred to Pb, the officer should be appointed from the state. Chandigarh is inseparable from Pb & must be transferred to it ASAP.

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) August 12, 2021