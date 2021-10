केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र बोले-उनका बेटा आशीष है अस्वस्थ, इसलिए यूपी पुलिस के सामने आज नहीं होगा पेश

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Union Minister of State for Home Ajay Mishra Teni) ने कहा कि उनका बेटा आशीष मिश्र (Ashish Mishra) आज यूपी पुलिस (UP Police) के सामने पेश नहीं होगा, क्योंकि वह अस्वस्थ है। यह दावा मीडिया रिपोर्ट में किया जा रहा है। लखीमपुर हिंसा में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Union Minister of State for Home Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्र (Ashish Mishra) को आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ।