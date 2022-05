Unnao Road Accident : उन्नाव में पुल से नीचे गिरी रोडवेज बस, 25 लोग घायल,7 की हालत गंभीर

Unnao Road Accident : यूपी (UP) के उन्नाव जिले (Unnao District) में शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आजाद मार्ग बाइपास (Azad Marg Bypass) के पास एक रोडवेज बस पुल से नीचे गिर गई (Roadways Bus Fell Down From Bridge)। हादसे में करीब 25 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिनमें से सात की हालत गंभीर बताई जा रही है।