UNSC News : पीएम मोदी एक और इतिहास रचने के करीब, भारत एक माह तक करेगा UNSC की अध्यक्षता

UNSC News भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) अंतरराष्टीय मंच पर एक और इतिहास रचने के करीब हैं। आजादी (Independence) के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक की अध्यक्षता करेगा। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिध सैयद अकबरुद्दीन (Syed Akbaruddin, former Permanent Representative of India to the United Nations)ने रविवार को दी।