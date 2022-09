UP : नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आया बड़ा अपडेट, जानें कब होंगे चुनाव?

UP : नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आया बड़ा अपडेट, जानें कब होंगे चुनाव?

यूपी में नगरीय निकाय के चुनाव (Urban body elections in UP) की तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले ही सियासी धार देने में जुटीं हैं। इन सबके बीच राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने गुरुवार को ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (Urban body elections in Uttar Pradesh) अपने तय समय पर ही होंगे।