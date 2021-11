UP Assembly Election 2022 : असदुद्दीन ओवैसी बोले- 100 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार

UP Assembly Election 2022 : यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) को देखते हुए हर दिन नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM ) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।