Sakshi Maharaj ने फेसबुक पर डाला विवादित पोस्ट, यूपी पुलिस को बताया कायर,घरों में रखें ये हथियार

यूपी (UP) के उन्नाव जिले से भारतीय जनता पार्टी के सांसद (Bharatiya Janata Party MP) और फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज (Sakshi Maharaj) ने फेसबुक पर विवादित पोस्ट (controversial post on Facebook) लिखकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। साक्षी महाराज (Sakshi Maharaj ने पोस्ट में लोगों को अपनी सुरक्षा के उपाय बताए हैं। इसके साथ ही यूपी पुलिस को कायर (UP Police a coward) बताया है।