UP Board 10th and 12th Result: कुछ देर में आयेगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

UP Board 10th and 12th Result: यूपी बोर्ड (UP Board) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट कुछ देर बाद आयेगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा (Deputy CM Dinesh Sharma) ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शनिवार करीब 3:30 बजे यूपी ​बोर्ड ((UP Board)) का रिजल्ट घोषित किया जायेगा।