UP Board Results 2022 : यूपी बोर्ड रिजल्ट आने में लग सकता है समय, जानें क्या है अपडेट?

UP Board Results 2022 : यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board Results 2022) का परीक्षार्थी बेसब्री से इंतजार कर हैं। इस बारे में ताजा अपडेट ये है कि अभी परीक्षार्थियों को रिजल्ट (UPMSP Results 2022) के लिए और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यूपी बोर्ड दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट (UP Board Class 10th & 12th Results 2022) डिक्लेयर होने में कुछ और समय लग सकता है। इसके पीछे वजह है यूपी बोर्ड 12वीं के छूटे हुए प्रैक्टिकल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा यूपी बोर्ड इंटर की प्रेक्टिकल की परीक्षाएं 17 मई से 20 मई 2022 के मध्य आयोजित करायी जा रही हैं।