UP Board Exam-2023 : परीक्षा केंद्रों का मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने किया औचक निरीक्षण, दिया ये निर्देश

लखनऊ । यूपी बोर्ड परीक्षा-2023 (UP Board Exam-2023) के बीच शुक्रवार को लखनऊ की मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब (Divisional Commissioner Dr. Roshan Jacob) ने राजकीय इंटर कॉलेज (निशातगंज), परीक्षा केंद्र (Examination Centers) पहुंच कर औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही एग्जाम दे रहे छात्रों के प्रवेश पत्र और पहचान पत्र का आपस में मिलान किया।

UP Board Exam-2023 : Divisional Commissioner Dr. Roshan Jacob did a surprise inspection of the examination centers, gave these instructions pic.twitter.com/Kvtx87SSGe

— santosh singh (@SantoshGaharwar) February 24, 2023