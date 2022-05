UP Budget Session : यूपी विधानमंडल सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, सपा का दिखा आक्रामक रुख

UP Budget Session : उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Legislature ) में 18वें सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। यूपी विधानमंडल सत्र (UP Legislature Session) के पहले दिन सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और वेल में उतर आया। खासतौर पर सपा सदस्य सरकार विरोधी नारों की तख्ती लेकर सदन में आए थे। उन्होंने राज्यपाल गो-बैक-गो बैक के नारे लगाए। वहीं महंगाई, आवारा पशुओं से बचाने को लेकर जमकर नारेबाजी की।