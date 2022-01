UP Elections 2022 : कांग्रेस व सपा को लगा बड़ा झटका, राकेश सचान और शिवकांत ओझा ने थामा बीजेपी का झंडा

नई दिल्ली। यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच दल-बदल की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। दलबदलुओं ने यूपी चुनाव (UP elections) को और भी दिलचस्प बना दिया है। विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) से पहले कांग्रेस पार्टी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है।

