UP Election 2022 : D.El.Ed परीक्षा स्थगित, जानें कब होगी परीक्षा?

यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) को लेकर प्रदेश में सियासी गहमागहमी जारी है। इसके बीच डीएलएड (D.El.Ed) परीक्षाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। यूपी चुनाव (UP Election) के मद्देनजर डीएलएड (D.El.Ed Course) की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।