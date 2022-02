UP Election 2022 : पांचवे चरण में 21 फीसदी उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों में हैं लिप्त, जानें कौन दल है नंबर 1

UP Election 2022 : यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Elections 2022) के पांचवे चरण में भी उम्मीदवारों के धनबल और बाहुबल को राजनीतिक दलों ने तरजीह दी है। इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (Election Watch Association for Democratic Reform) के तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पांचवें चरण में करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार है। तो वहीं अपराधी उम्मीदवारों के प्रतिशत में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है।

पांचवें चरण में 61 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने वाले 693 में से 685 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के अनुसार 27 फीसदी यानी 185 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये है। वहीं 21 फीसदी गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। इनमें समाजवादी पार्टी (SP) के सबसे अधिक 71 फीसदी,अपना दल (एस) के 57 प्रतिशत,भाजपा के 48 प्रतिशत, बसपा के 38 प्रतिशत और कांग्रेस के 38 प्रतिशत उम्मीदवार शामिल हैं।

करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें, तो इस चरण में 685 में से 246 यानी 36 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति हैं। जिसमें भाजपा (BJP)के 90 फीसदी, सपा के 83 फीसदी,बसपा (BSP) के 72 फीसदी और कांग्रेस के 49 फीसदी उम्मीदवार शामिल है। पांचवें चरण में 231 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता पांचवीं और 12वीं के बीच घोषित की है, जबकि 407 की शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा हैं। पांचवें चरण में 90 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं, जो कुल लड़ रहे उम्मीदवारों के 13 फीसदी है।