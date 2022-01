UP Election 2022 : बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा साइकिल पर हुईं सवार, अखिलेश ने दिलाई सदस्यता

UP Election 2022 : यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) से पहले पक्ष और विपक्ष में शहमात का खेल जारी है। बता दें कि इस चुनाव के लिए जल्द ही आचार संहिता की घोषणा होने वाली है। इस दौरान प्रदेश में सियासी उठापटक भी जारी है। सोमवार को बहराइच से भाजपा विधायक माधुरी वर्मा (BJP MLA Madhuri Verma) सहित पूर्व विधान परिषद सदस्य कांति सिंह (Former Legislative Council member Kanti Singh) सहित बसपा के कई बड़े नेता सपा में शामिल हो गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया।