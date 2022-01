UP Election 2022 : सपा नेता ने पार्टी कार्यालय के बाहर की आत्मदाह की कोशिश, पुलिसकर्मियों ने बचाया

UP Election 2022 : यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कार्यालय से रविवार को बड़ी खबर आ रही है। यहां टिकट न मिलने से नाराज अलीगढ़ के समाजवादी नेता ठाकुर आदित्य (Thakur Aditya) ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश (Self-Immolation By Pouring Petrol) की है। हालांकि समय रहते आस-पास खड़े यूपी पुलिसकर्मियों (UP Policemen) ने उसे बचा लिया है।