Viral Video : दरोगा ने भरी सभा में दिया इस्तीफा, बोला-BJP वालों ने पी रखा है खून

बुलंदशहर। यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) के दौरान राजनीति सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। इस दौरान कई अजब गजब रंग भी देखने को मिल रहे हैं। इस बीच प्रदेश के बुलंदशहर में वन विभाग (Forest Department) के दरोगा के नौकरी छोड़कर सियासत में उतरने का मामला सामने आया है।

बता दें कि वन विभाग में तैनात दरोगा अजीत भड़ाना (Forest Department Inspector Ajit Bhadana) के सिर पर सियासी खुमार चढ़ गया है। इस वजह से उन्‍होंने वर्दी उतार कर राष्‍ट्रीय लोकदल (Rashtriya Lok Dal) की लाल टोपी पहन ली है।

Uttar Pradesh’s Inspector Ajit Bhadana resigned from the job in the public meeting of Samajwadi party’s stage and said-BJP people have drunk blood. Sangeet Som And Minister Dinesh Khatik threaten and demand votes pic.twitter.com/YlXZgkl2BQ

— Kaustuv Ray (@kaustuvray) January 31, 2022