UP Election 2022 : सपा में शोक की लहर, इस दिग्गज नेता का हार्ट अटैक से निधन

UP Election 2022 : यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) से पहले बाराबंकी (Barabanki) जिले में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और छह बार से विधायक रहे सपा नेता राजा राजीव कुमार सिंह का सोमवार सुबह लखनऊ के निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि बेटे के टिकट कटने के बाद दो दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक (Heart Attack)आया था। इसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल (Medanta Hospital) में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह राजा राजीव कुमार सिंह का निधन हो गया है। वहीं निधन की सूचना मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में शोक की लहर (Wave of Mourning) दौड़ पड़ी है।

परिजनों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी ने राजा राजीव कुमार सिंह के बेटे रितेश सिंह का टिकट काट दिया था। शनिवार को टिकट कटने पर राजा राजीव कुमार को हार्ट अटैक आया। इसके बाद परिवार के लोग उन्हें मेदांता हॉस्पिटल (Medanta Hospital) में भर्ती कराए। बताया जा रहा है कि राजा राजीव कुमार सिंह अपने बेटे रितेश सिंह के लिए बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग कर रहे थे। राजा राजीव कुमार सिंह की मौत से समर्थकों में शोक की लहर है।

बता दें कि बाराबंकी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी ​पर स्थित दरियाबाद विधानसभा सीट को वीआईपी सीट का दर्जा मिला हुआ है। इस सीट पर राजघराने से जुड़े हुए हड़हा स्टेट के राजा राजीव कुमार सिंह का वर्चस्व रहा है। इस विधानसभा सीट से वह 26 सालों तक विधायक रहे। सपा सरकार में वह मंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन 2017 के मोदी लहर में वह भाजपा के युवा प्रत्याशी सतीश चंद शर्मा से चुनाव हार गए थे। इस बार वह अपने बेटे रितेश सिंह उर्फ रिंकू को इस दरियाबाद सीट पर टिकट मांग रहे थे, लेकिन सपा ने उनके बेटे का टिकट काट दिया और यहां से पूर्व मंत्री अरविंद सिंह को प्रत्याशी बनाया है।