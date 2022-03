UP Election Live 6th Phase : दयाशंकर के काफिले पर जानलेवा हमला!, बोले- इनकी वजह से बची जान

UP Election Live 6th Phase : UP Election 2022 : यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) में छठें चरण लिए छठे चरण का मतदान गुरुवार को जारी है। बता दें कि 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। इसके बीच यूपी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बलिया नगर से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह (BJP candidate Dayashankar Singh) ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी नारद राय (SP candidate Narad Rai) पर गंभीर आरोप लगाया है।