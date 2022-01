UP Elections 2022 : बीजेपी की सोशल आर्मी चुनावी कैंपेन को तैयार, वॉट्सऐप ग्रुप से करेगी खेला

UP Elections 2022 : यूपी (UP) सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है। इसके साथ ही कोरोना महामारी (Corona Pandemic) को देखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने डिजिटल अभियान (Digital Campaign) को तेज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बीजेपी (BJP) का विशेष ध्यान व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर होगा। जहां उसने मतदाताओं को जुटाने के लिए बूथ स्तर के एक लाख से अधिक ग्रुप बनाए हैं।