UP Global Investor Summit 2023 : मुकेश अंबानी बोले-भारत का उत्तम प्रदेश बन रहा, अन्नदाता अब बनेंगे ऊर्जादाता

लखनऊ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director of Reliance Industries) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट को विकास का महाकुंभ करार दिया। उन्होंने कहा कि यूपी भारत का उत्तम प्रदेश बन रहा है। ‘यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’- 2023 (UP Global Investor Summit -2023) को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्नदाता अब ऊर्जादाता बनेंगे। मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने कहा कि जिस तरह से भारत पूरी दुनिया के लिए आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश भारत के आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक इंफ्रास्ट्रचर दिखा है, ये उत्तम प्रदेश के रूप में उभर रहा है।

"Our nation has transformed remarkably since you became Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by your laser-sharp focus on execution of bold new India is taking shape."

– Mukesh Ambani to @narendramodi #UPInvestorsSummit

pic.twitter.com/AKH44mmWwg

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) February 10, 2023