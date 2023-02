UP Global Investors Summit 2023: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोलीं-यूपी में देश का ग्रोथ इंजन बनने की है पूरी क्षमता

UP Global Investors Summit 2023 : यूपी में रविवार 12 फरवरी को तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आखिरी दिन समापन समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दूरदर्शितापूर्ण नीति को धरातल पर उतारा। उन्होंने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। देश की अर्थव्यवस्था में इस राज्य का योगदान भी बड़ा है। इस लिहाज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजन प्रदेश की उन्नति और प्रगति में महती भूमिका निभा सकते हैं। यूपी में पूरी क्षमता है कि वो देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है।

