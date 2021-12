Free Tablets-Smartphones Yojana : योगी सरकार का बड़ा तोहफा, एक लाख छात्रों को फ्री में मिलेगा मोबाइल और टैबलेट

Free Tablets – Smartphones Yojana : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) 25 दिसंबर को भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी(Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ) के जन्मदिन पर मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट (Free Tablets and Smartphones Yojana) का वितरण करेंगे। पहले चरण में अंतिम वर्ष के छात्रों को एक लाख स्मार्टफोन और टैबलेट ( Tablets and Smartphones ) दिए जाएंगे। यह कार्यक्रम लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम (Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Ekana Stadium) में आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में यूपी (UP) के हर जिले से बड़ी संख्या में स्टूडेंट शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के तरफ से की गई घोषणा के अनुसार, एक करोड़ युवाओं को तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए उन्हें मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट ( Tablets and Smartphones ) दिए जाएंगे।

पहले चरण के तहत 25 दिसंबर को सीएम योगी (CM Yogi) युवाओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट बांटेंगे। बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं। एमए, बीए, बीएससी, आईटीआई, एमबीबीएस, एमडी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी एमएसएमई और स्किल डेवलपमेंट के अंतिम वर्ष के छात्रों को वरीयता दी जाएगी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव कुमार विनीत के मुताबिक, 38 लाख से ज्यादा युवाओं का डिजी शक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अन्य का पंजीकरण अभी भी जारी है।

प्रदेश सरकार की ओर से कई नामी कंपनियां जैसे लावा, सैमसंग और एसर को स्मार्टफोन और टैबलेट ( Tablets and Smartphones ) की सप्लाई के लिए ऑर्डर दिए हैं। ये कंपनियां 24 दिसंबर से पहले ऑर्डर दे देंगी। पहले फेज में स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए करीब 2035 करोड़ रुपये का ऑर्डर जारी किया गया है।