यूपी भरोसेमंद डिस्टिनेशन के रूप में उभरा, छद्म समाजवाद ने भारत के औद्योगीकरण को पहुंचाया नुकसान: राजनाथ सिंह

UP Global Investors Summit -2023 : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023 (UP Global Investors Summit -2023) में शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि यह हम सबके लिए बेहद हर्ष का समय है। नये भारत के निर्माता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) अपना अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हैं। लखनऊ मेरी कर्मभूमि है। यहां पर सभी मेहमानों का स्वागत करना मेरे लिए गौरव का विषय है। नजाकत अदब तहजीब के शहर में प्रधानमंत्री का स्वागत है। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee) की भी कर्मभूमि रही है। इस अवसर पर मैं उनको भी नमन करता हूं।

भारत को संभावना व आशा की दृष्टि से देखती है दुनिया

रक्षामंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में न केवल पीएम बल्कि मार्गदर्शक, अभिभावक और प्रेरणा पुरुष हम सबकों मिले हैं। दुनिया भारत को आशा और संभावना की दृष्टि से देखती है यही विश्वसनीयता है। प्राचीन काल में ये देश जिन-जिन चीजों में प्रसिद्ध था। उद्योग व्यापार गर्त में जाने लगा था, लोग इस क्षेत्र में आने से घबराने लगे। हीन दृष्टिकोण से देखा जाता है। पिछले कुछ सालों में आर्थिक सुधार और बिजनेस में सरकार ने नई अप्रोच रखी है। बिजनेस कम्यूनिटी को न केवल सम्मान भरोसे की नजर से देखा जाता बल्कि वेल्थ क्रिएटर के रूप में सामाजिक विकास प्रमुख सहयोगी समझा जाता है। आज देश के नागिरकों देश के नेतृत्व संभावनाओं पर नया भरोसा पैदा हुआ है।

उन्होंने कहा कि सीएम योगी (CM Yogi)ने जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है तब से एक अत्यंत भरोसेमंद डिस्टिनेशन के रूप में उभरा है। राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि छद्म समाजवाद ने भारत के औद्योगीकरण को नुकसान पहुंचाया है। पहले स्थापति उद्योगों को बर्बाद करने का काम किया गया। उद्योगों के खिलाफ माहौल बनाया गया। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में अब यूपी व देश में उद्योगों को लेकर लोगों की धारणा बदली है।

रक्षामंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी (PM Modi) पर भरोसा होने के कारण ही आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश का आकार ले रहा है। पुराने व अप्रभावी कानूनों को वर्तमान नेतृत्व ने बदलने का काम किया है। यूपी मतलब स्वास्थ्य यूपी, शिक्षा यूपी, कौशल यूपी, निवेश यूपी और यूपी मतलब निवेश पर रिटर्न यूपी बन गया है। पिछले कुछ समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के नेतृत्व में यूपी ने अपने नाम यानी यूपी को सार्थक किया है। विदेशों से आए डेलीगेशन और इन्वेस्टर्स का उत्तर प्रदेश में स्वागत किया है।